Arap medyası yazdı: ''Rusya ve İran Türkiye'ye tuzak kuruyor''

Arap medyası, terör örgütü YPG ile birlikte İranlı ve Suriyeli terör örgütü ve grupların Türkiye'ye karşı bir 'operasyon merkezi' oluşturacağını iddia etti.

Türkiye sınır güvenliği için Suriye’deki operasyonlarına devam ediyor ve Suriye’nin kuzeyine askeri bir operasyon yapma ihtimali her geçen gün artıyor. Arap Medyası'ndan ise dikkat çeken operasyon iddiası geldi.

ABD merkezli medya kuruluşu Al-Monitor’da yer alan haberde, Türkiye’nin olası operasyonu ile ilgili açıklamaların gelmesinin ardından terör örgütlerinin, Rusya ve İran ile bir araya gelerek bir operasyon merkezi oluşturduğunu öne sürüldü.

MEHMETÇİK’E KARŞI SAVAŞTIRACAKLAR

İddiaya göre Suriye’de varlığını sürdüren birçok terör örgütü bir araya geldi ve “Kuzey Yıldırım” adını veren bir merkez kurdu. Bu merkez ise Halep’in kuzeyinde konumlanan bir Rus askeri üssünde bulunuyor. Operasyon merkezinde ise hangi terör örgütlerinin olduğunun bilgisine erişildi.

Haberde, bu merkeze giriş hakkı olan terör örgütleri arasında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG, İran’ın desteklediği Fatemiyoun, Hizbullah’la bağlantılı bir grup ve Suriye rejimine bağlı grup ve birliklerin olduğu belirtildi.

Türkiye karşıtı bu kirli ittifakta 600 kişinin olduğu beliritilirken bu sayıya Şam rejiminin askerlerinin sayısının eklenmediği de kaydedildi. Al-Monitor’da yer alan haberde operasyon merkezinde hangi grubun kaç “üst düzey” temsilcisi olduğuna dair de sayılar verildi.

İTTİFAKIN MERKEZİNDE RUSYA VE İRAN VAR

Edinilen bilgiye göre operasyon merkezinde 2 Rus, 3 İran Devrim Muhafızları’ndan temsilci yer alırken terör örgütü PKK’dan 3 kişi ve Şam rejiminden de 2 kişinin bulunduğu kayıtlara geçti. Al-Monitor’da yer alan haberde, “Kuzey Yıldırım operasyon merkezinin amacı askeri cepheyi yönetmen ve çatışmaları koordine ederek, çekilme sınırını belirleyerek olası bir Türkiye saldırısında YPG’ye destek sağlamak” denildi.

Omurgasını terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG/PYD’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri’nden bir isim Al-Monitor’e açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamayan terörist, “Bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya ve Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor. Görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor” dedi.

BASKI YAPMIŞLAR

Öte yandan Kandil’deki PKK elebaşlarının da Suriye Demokratik Güçleri’yle görüşmeler yaptığını ve Suriye ve İran güçlerine “Türkiye’ye karşı direnin” çağrısı yaptığı da öne sürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mayıs’ta Suriye’nin kuzeyine ve Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine bir askeri operasyon düzenlenebileceğini açıklamıştı. Türkiye’nin Menbiç ve Tel Rıfat bölgelerine operasyon düzenleyebileceği belirtilmişti. Türkiye’nin gündeme getirdiği askeri operasyonu ABD ve Rusya karşı çıktıklarını resmi olarak duyurmuştu.