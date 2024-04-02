''Ararım 155'i'' demişti, Üsküdar'ı CHP alınca...

Türkiye'nin yıllar önce bir sokak röportajında yaptığı "Ararım 155'i", "Hain", "Kürtaj yapıyorlar" ifadeleriyle tanıdığı Süleyman dedenin İstanbul'da kendi oturduğu Üsküdar 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçti. Süleyman dedenin söyledikleri ise gündem oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde birçok noktada sürpriz sonuçlar yaşandı. Bu noktalardan biri de İstanbul'un Üsküdar ilçesi oldu. CHP'nin adayı Sinem Dedetaş yüzde 49,90 oy alarak seçimin galibi oldu. AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37 oranında oy aldı.

Yerel seçimler öncesinde Üsküdar'da halkla yapılan bir sokak röportajı gündem oldu. Sokak röportajlarıyla 'Süleyman Amca' olarak ünlenen Süleyman Çakır'ın sokak röportajında CHP'yi eleştirirken yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Hilmi Türkmen için Çakır, "Çok memnunum ben. Hilmi Türkmen'e sahip çıkmamak Üsküdar'a ihanettir. Halkın hizmetine çalışıyor, daha ne yapsın. Mucize gösterecek hali yok Üsküdar'da. Türkiye'de, Üsküdar'da ne hizmet var ise adam elinden geldiği kadar yapıyor." dedi.

Açıklamasının devamında Çakır şunları ifade etti:

"Bu insanoğlu şöyle şimdi, melek inse meleği de beğenmeyecek. Bu insanoğlu ile başa çıkılmaz. CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa vallahi, billahi vermem, sandıkta babamı tepelerim."