  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk filminin kanalı belli oldu

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk filminin kanalı belli oldu

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk filminin kanalı belli oldu

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı film Disney Plus'ta yayınlanacak.

Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak.

ÇEKİMLERİ TEMMUZ AYINDA BAŞLAYACAK
Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek olan ve şu sıralarda oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı filmin çekimlerine önümüzdeki Temmuz ayında başlanması planlanıyor.

 NE DEMİŞTİ?
İynemli geçen aylarda proje ile ilgili olarak “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız” demişti.

Etiketler aras bulut iynemli atatürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hız sınırı cezası için emsal karar! Mahkeme iptal etti
Kadın yolcu, yaşlı adama böyle saldırdı!
İstanbul'da şeytana tırnaklarını yedirtecek hırsızlık kamerada
Defne Samyeli güzelliğini bakın neye borçluymuş! Sırrını açıkladı
TOGG'un bagajı olay olmuştu! Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım
Nelere dikkat edilmeli? Üçüncü doz BioNTech aşısının en yaygın 5 yan etkisi belli oldu
Memur-Sen, memur maaşı zamları için resti çekti
Burası ne Rusya ne de Kanada! Burası Türkiye'nin ''buz kesen'' şehri
Kızlarını istismar eden eşi hayatını kabusa çevirdi! 9 aydır gün yüzü görmüyor
Düğün gecesi damada büyük şok! Soluğu mahkemede aldı