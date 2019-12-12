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  3. 12 Aralık 2019 16:53

Araştırmacıları heyecanlandıran 44 bin yıllık keşif

Dünyanın en eski hayvan resimleri, bir kireçtaşı mağarasında ortaya çıktı. Tarih öncesi bir av sahnesinin betimlendiği 4,5 metre genişliğindeki çizimde, mızrak, avcı insanlar ve vahşi hayvan figürleri yer alıyor.

Araştırmacıları heyecanlandıran 44 bin yıllık keşif
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Endonezya’da bir mağarada keşfedilen ve şu ana kadar bilinen en eski mağara resimleri keşfedildi. Araştırmacıların 44 bin yıl öncesine ait olduğunu belirttiği çizimde av sahnesi betimlendiği kaydedilirken, resimlerin Üst Paleolitik dönemde ait olduğu belirlendi.

Sulawesi Adası’nda keşfedilen 4.5 metre boyundaki mağara resminde, ilk insanlar tarafından mızrak ve halata benzer aletlerle kovalanan, koyu kırmızı bir renkle çizilmiş vahşi hayvanlar görünüyor. 

PALEOLİTİK DÖNEME AİT

Avustralya’nın Griffith Üniversitesi’nden bir ekip, “Bu av sahnesi bildiğimiz kadarıyla hikâye anlatıcılığının en eski resimsel kaydı ve dünyadaki en eski simgesel sanat eseri” yorumunu yaptı. Resmin en az 43 bin 900 yıl önce Üst Paleolitik dönemde yapıldığını tespit edildi. Sulawesi’de en az 242 mağara bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar yeni keşiflerin yapılabileceğini belirtti.

DHA

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avustralya , dönem , paleotik
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