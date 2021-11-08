Araziden toplayıp yediler! 3 kişi hastanelik oldu
Samsun'da araziden topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin kırsal bölgesindeki Bekdiğin Mahallesi'nde araziden topladıkları mantarları yiyen Ümmühan (55), Seydahmet (55) ve Gülbahar U. (76), mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı şikayeti üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Köye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince üç kişi Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zehirlenme teşhisi konulan Ümmühan ve Gülbahar U. tedavi altına alındı, durumu ağır olan Seydahmet U., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol