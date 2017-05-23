Isparta'da belediye tarafından kamulaştırılarak, mevcut mezarlık alanına dahil edilen arazisi için mahkeme kararıyla ödenmesi gereken 1 milyon liranın üzerindeki bedeli alamayınca 2 yıl önce 25 mezarın bulunduğu araziyi iş makinesiyle kazdırıp kapatan 67 yaşındaki Nureddin Karaman, bu kez de 34 mezarı kaldırttı.

Kamulaştırma bedeli ödenmeyen arazisindeki mezarları kaldırttı. Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'ndeki Isparta belediyesi Asri Mezarlığı'nın yanında bulunan 2641 metrekarelik tapulu arazisi 1999 yılında kamulaştırılarak mezarlık alanına dahil edilen Nureddin karaman, kamulaştırma bedeli ödenmesi için Isparta Belediyesi ile görüşmeye başladı. Görüşmelerden sonuç elde edemeyen Karaman, 2006 yılında mahkemeye başvurdu, ancak sonuç aleyhinde çıktı.

Bunun üzerine 2008 yılında Isparta İdare Mahkemesi'ne yeni bir dava açan Karaman, davayı kazanınca içerisinde mezarlıkların da bulunduğu arazinin çevresini tel örgüyle kapattı. 2012 yılında da Isparta Belediyesi arazinin kamulaştırılması için dava açtı. Isparta 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, belediyenin Nureddin Karaman'a kamulaştırma bedeli olarak 1 milyon 28 bin 283 lira ödemesine karar verildi. Paranın ödenmemesi üzerine Nureddin Karaman 2015 yılında, iş makinesiyle arazinin etrafını toprakla çevirdi, boş kalan alanları da defin işlemi yapılmaması için kazdırdı.

34 MEZAR KALDIRILDI

Aradan geçen 2 yıl sonunda arazisine yeniden defin yapılması üzerine Nureddin Karaman, geçen ay Isparta Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kaldırılması talebinde bulundu. Talebin yerinde bulunması üzerine Isparta Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü ekipleri dün, polis ve din görevlilerinden oluşan ekiple Asri Mezarlığa geldi. Ekipler, arazideki 34 mezarı bulunduğu alandan kaldırdı. Çoğunluğu bebek ve çocuk cenazeleri başka bir alana defnedildi.

ISPARTA BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, imar planında yeşil alan gözüken mezarlık arazisiyle ilgili yaklaşık 20 yıldır mülk sahibinin yüksek bedel isteğinde bulunması nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Anlaşmazlık nedeniyle konunun mahkemeye taşındığı vurgulanan açıklamada, mülk sahibinin müracaatı sonrası bahse konu alandaki 34 bireye ait mezarların daha düzenli bir alana dini vecibelerle nakledildiği kaydedildi.