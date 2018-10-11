Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı !

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'le kavgasının ardından savcılığın talimatıyla polise ifade verdi. Yaklaşık 3 saat ifade veren Arda Turan, taciz suçlamalarını ret ederken hastanede ateş edilmesi olayına ilişkin ise, beline koyarken tabancanın ateş aldığını söyledi.

"TANIMADIĞIM BİRİNİN EVLİ OLDUĞUNU DA BİLEMEM"

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinde Arda Turan, "Ben Burak Yılmaz'la konuşurken bir anda Berkay beni çekmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım, o an vurdum. Daha sonra öğrendim ki, eşine laf söylemişim. Birincisi ben tanımam. Tanımadığım birinin evli olduğunu da bilemem. Ayrıca eşi 'Arda tuvalete giderken bana dokundu' demiş. Güvenlik kameralarında da belli ki, ben hiç tuvalete gitmedim." dedi.

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“BELİME TEKRAR TABANCAYI KOYARKEN ATEŞ ALDI"

Hastaneden gerçekleşen olaylara ilişkin ise Arda Turan'ın, "Ben peşinden hastaneye gittim. Berkay'a, eşine hiçbir şey söylemediğimi söyleyip, 'Buna nasıl inanırsın' dedim. Hatta, o da bana 'Kaptan ben sana inanıyorum' dedi. Belimde olan tabancayı çıkardım orada bulunan masaya koydum, 'İnanmıyorsan beni vur' dedim. Burnu kırık olduğu için ona, 'Ben buradayım eğer taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada, ben senden şikâyetçi de olmayacağım, ne yaparsan yap" dedim. Sonra belime tekrar tabancayı koyarken ateş aldı" dediği öğrenildi.