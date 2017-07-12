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  3. 12 Temmuz 2017 09:07

Arınç'ın damadının 15 yıl hapsi istendi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Arınç'ın damadının 15 yıl hapsi istendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında dava açtı. Hazırlanan iddianamede, tanık beyanlarıyla FETÖ abisi olduğu belirtilen Yeter’in, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgütle bağını devam ettirdiğine dikkat çekildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in çağrısından sonra Yeter’in Bank Asya’daki hesabında 41 bin lira artış olduğu, gizli tanık Lagos’un Yeter’i fotoğrafından teşhis ettiği belirtildi. Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 
 

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