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Arınç'ın dönüşü ''muhteşem'' oldu: ''Erdoğan masaya yumruğunu vurdu, ''sus ulan'' dedi''

Arınç'ın dönüşü ''muhteşem'' oldu: ''Erdoğan masaya yumruğunu vurdu, ''sus ulan'' dedi''
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AK Parti'nin kurucularından olan ve bugüne kadar siyaset arenasında en dikkat çeken çıkışlara imzasını atan isimlerin başında gelen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın bir MGK toplantısı sırasında bir kuvvet komutanına sinirlenerek "sus ulan" diyerek masaya yumruk vurduğunu açıkladı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı dönemindeki bir MGK toplantısında yaşananları anlatan Arınç'ın, Erdoğan'ın bir kuvvet komutanına karşı masaya yumruğunu vurarak "sus ulan" diyerek tepki gösterdiğine dair açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

O dönemde kendisinin TBMM Başkanı olduğunu söyleyen Bülent Arınç, "İmam Hatip okullarıyla ilgili 'Burası gerici yuvası' falan deyince Tayyip Bey, yumruğu masaya vurmuş 'Sus ulan' demiş. 'İmam Hatipler, Milli Eğitime bağlı okullar ve ben de burada yetiştim' diyerek karşılığını vermiş" ifadelerini kullandı.

Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Ben Meclis Başkanıyım Tayyip Bey Başbakan. Bir MGK toplantısında sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı'na verdiği bir ders var. Bana dışarıda intikal etti. İşte 'Burası gerici yuvası' falan deyince dinlemiş Tayyip Bey yumruğu masaya vurmuş. 'Sus ulan' demiş. Bu bana anlatılan ki yapar da bunu. 'Yeter artık' demiş 'Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz. Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de buradan yetiştim"

 

 

Etiketler bülent arınç MGK mgk toplantısı recep tayyip erdoğan sus ulan kuvvet komutanı
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