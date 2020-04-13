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  3. 13 Nisan 2020 17:56

Arkadaşı midye topladı, o gözcülük yaptı

Sarıyer Tarabya sahiline gelen iki kişiden birisi yasak olmasına rağmen denize girip midye topladı. Arkadaşı ise etrafta gözcülük yaptı.

Arkadaşı midye topladı, o gözcülük yaptı
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Koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alınıyor. Sahil kenarları gibi alanlarda yürümek, koşmak, spor yapmak ve balık tutmakta bu kapsamda yasaklanmıştı.


Yasağa rağmen Tarabya sahiline gelen iki kişi kaçak midye topladı. Sahile gelen iki kişiden biri dalış kıyafeti ve şnorkel ile denize atlarken diğeri ise gözcülük yaptı. Gözcülük yapan kişi, sık sık deniz kenarına giderek arkadaşını kontrol etti. Yaklaşık 20 dakikada bir çuval midyeyi toplayan ikili araçlarına binerek sahilden ayrıldı.



DHA

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sarıyer , midye
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