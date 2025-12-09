Armut.com'un erişim engeli kaldırıldı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Türkiye'nin önde gelen hizmet platformlarından Armut.com hakkındaki erişim engeli kararı kaldırıldı.

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, her türlü ev işi, özel ders gibi işler için hizmet alım sitesi olan Armut.com’a erişim engeli getirilmişti. 8 Aralık itibariyle siteye erişilemnedi. 

Armut.com tarafından yapılan bilgilendirmede, erişim engeli kararının gerekçesine ulaşıldığı belirtildi. Platformda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet nedeniyle erişim engeli kararı alındığı ortaya çıktı. 

Armut.com avukatları, karara itirazlarını bu sabah hızla ilgili mahkemeye iletti. Mahkeme, yapılan itirazlar ve sürecin yarattığı etki doğrultusunda erişim engelinin kaldırılmasına ve Armut.com sitesinin tekrar erişime açılmasına karar verdi. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saat içinde gerçekleştiği bildirildi.

Armut şirketi tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Armut.com’a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8.000’in üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikâyet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır.

Avukatlarımız konuyla ilgili itirazlarını bu sabah itibarıyla hızlıca ilgili mahkemeye iletmiş ve sürecin yarattığı etkiyi paylaşmıştır. İlgili mahkemenin verdiği 09.12.2025 tarihli ek karar doğrultusunda erişim engeli kararının kaldırılması ve armut.com sitesinin tekrar erişime açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati alabileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz.

Bir Türk girişimi olarak insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Armut.com, geliştirdiği teknolojiyle bugün üç markasıyla 14 ülkede faaliyet gösteren, hizmet verenlerle kullanıcıları dijital ortamda buluşturan Avrupa’nın önde gelen platformlarından biri hâline gelmiştir. Müşteri memnuniyetini ve hizmet verenlerimizin işlerini büyütme hedefini merkezinde tutan Armut.com, faaliyetlerini her zaman ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Bu süreçte mesajlarıyla yanımızda olduklarını hissettiren tüm hizmet verenlerimize ve kullanıcılarımıza teşekkür eder, desteğinizin bizim için çok kıymetli olduğunu belirtmek isteriz."

 

