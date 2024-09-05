Arnavutköy'de patlayıcı madde paniği: Balıkçılar metal cisim buldu
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İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında avlanan balıkçıların denizde bulduğu cisim büyk paniğe neden oldu.
Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde metal bir cisim buldu. Teknelerine bağladıkları cismi barınağa çeken balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR
Olay yerine gelen ekipler patlayıcı madde şüphesiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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