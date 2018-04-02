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  3. 02 Nisan 2018 09:40

Arnavutluk polisi ''baron'' için İstanbul'a geldi !

Arnavutluk'un Escobar'ı olarak tanınan uyuşturucu baronu hakkında bilgi almak için İstanbul'a özel bir ekip gönderildi.

Arnavutluk polisi ''baron'' için İstanbul'a geldi !
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Uluslararası zehir piyasasında “Arnavutluk’un Esbcobar’ı” olarak tanınan, Türkiye’ye gemiyle 25 milyon TL’lik uyuşturucu sevkıyatı yaptığı sırada Bodrum’da gece operasyonuyla yakalanan Met Kanani’yle ilgili soruşturma sürüyor. Cuma günü de Arnavutluk’tan özel bir polis ekibi, genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) baronu Kanani hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul’a geldi.

YUNANLILAR ELİNDEN KAÇIRDI

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Kanani ve adamlarının geçen yıl kasım ayında Yunanistan polisiyle denizde silahlı çatışmaya girdiği, yakıtları biten Kanani’nin adamlarının 1 ton 300 kilo skunk ile birlikte yakalandığı ortaya çıktı. Ancak Yunanistan polisinin asıl patron Met Kanani’yi yakalamayı başaramadığı öğrenildi.

“Arnavutluk’un Escobar’ı”nı sevkiyatı yönettiği anlarda bile kamera kaydına almayı başaran İstanbul Narkotik Polisi, Kanani ve 5 adamını 1 ton 100 kilo skunk ile yakalanmıştı.

Habertürk

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