Artan koronavirüs vakaları sonrası ilk tedbir geldi!

Koronavirüs vaka sayıları hızlıca artmaya devam ederken ilk tedbir ise Eskişehir'den geldi.

Koronavirüs vaka sayıları son günlerde iyiden iyiye artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre, haftalık vaka sayıları 100 binleri aştı. Son veri olan 4-10 Temmuz arasında 117.095 vaka görülürken, 31 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısı 15.297.539 bin olurken, toplam vefat sayısı ise 99.088 kişi oldu.

BAKAN KOCA'DAN RİSK GRUBUNA MASKE UYARISI

Vaka artışlarına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. Riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.

İLK TEDBİR ESKİŞEHİR'DEN

Vakaların artmasıyla ilk tedbir Eskişehir'den geldi. Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

20 Temmuz tarihli kararda şu ifadeler kullanıldı:

Covid 19 vaka sayıları nedeniyle ilimizde bulunan üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid 19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesine,

Vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Covid 19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasına,

Covid 19 hastalarının başvuracağı Covid 19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.