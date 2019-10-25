''Artık Diyanet camilerinde Cuma Namazı kılmayacağım''

Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta Cuma Hutbelerini belirliyor ve Türkiye’deki tüm camilerde bu hutbe okunuyor. Hutbeleri belirlerken, o hafta yaşanmış tarihi bir olaya, dini bir bayrama ya da Türkiye için kritik önemdeki anlara da atıf yapıyor. Ayrıca, Cuma Namazı’nda tüm camilerde okunacak Cuma Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanıyor.

Gelin görün ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde verilen, Diyanet’in hazırladığı son Cuma hutbesinde Cumhuriyete Bayramı'na yer verilmedi.

"ÇOK AÇIK BİR KASIT"

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Diyanet’in Cuma Hutbesi’nde Cumhuriyeti anmamasına tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Mustafa Önsel, “Diyanet varlığını Cumhuriyete borçlu. Ama tüm milli günlerde olduğu gibi bu cumada da hutbede Cumhuriyetten bahsedilmedi” diye tepki gösterdi.

Önsel, daha önce 10 Kasım haftasındaki Cuma Hutbesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan Diyanet’in “milli günlerden bahsetmemesinin kasıtlı” olduğunu söyledi. Önsel, Diyanet'in hazırladığı hutbelerin okunduğu camilerde Cuma Namazı'na gitmeyeceğini ifade etti.

Mustafa Önsel’in açıklaması şöyle:

“Diyanet varlığını Cumhuriyete borçlu. Ama tüm milli günlerde olduğu gibi bu cumada da hutbede Cumhuriyetten bahsedilmedi. Çok açık bir kasıt. Şu andan itibaren bu hutbelerin okunduğu camilerden hiçbirinde cumaya gitmeyeceğim. Bu da benim tepkim. Gittikçe yaptıklarını doğru zannediyorlar”