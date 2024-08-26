Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz

Karayollarında trafik denetimi ve kontrolü Jandarma'ya geçiyor. Artık polis ekipleri karayollarında görev yapmayacak.

Türkiye'deki tüm karayollarındaki trafik denetleme ve kontrolü Jandarmaya geçiyor. İçişleri Bakanlığı'nca Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılacak yeni düzenleme sonrası karayollarında artık polis olmayacak.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni trafik yönetmeliği önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.

Bu yönetmeliğe göre artık karayollarında polis olmayacak. Jandarma ekipleri tüm yurtta trafik ve denetleme görevini yerine getirecek.

Halihazırda mevcut yönetmeliğe göre ise, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis, polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde ise jandarma görev yapıyordu.