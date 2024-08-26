  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz

Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz

Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz
Güncelleme:

Karayollarında trafik denetimi ve kontrolü Jandarma'ya geçiyor. Artık polis ekipleri karayollarında görev yapmayacak.

Türkiye'deki tüm karayollarındaki trafik denetleme ve kontrolü Jandarmaya geçiyor. İçişleri Bakanlığı'nca Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılacak yeni düzenleme sonrası karayollarında artık polis olmayacak.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni trafik yönetmeliği önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.

Bu yönetmeliğe göre artık karayollarında polis olmayacak. Jandarma ekipleri tüm yurtta trafik ve denetleme görevini yerine getirecek.

Halihazırda mevcut yönetmeliğe göre ise, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis, polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde ise jandarma görev yapıyordu.

Etiketler karayolu polis Jandarma Emniyet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı İstanbul'da bir garip gelin alma töreni İstanbul'da bir garip gelin alma töreni Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Zehra Güneş'in yaz sonu yaz tatilinden dikkat çeken mesajı Zehra Güneş'in yaz sonu yaz tatilinden dikkat çeken mesajı
Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Tesadüfen babasını bulan minibüs şoförü, milyonluk servete ortak oldu Tesadüfen babasını bulan minibüs şoförü, milyonluk servete ortak oldu Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı