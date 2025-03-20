''Artık Sayın Cumhurbaşkanı’na Sayın Cumhurbaşkanı demeyeceğim!''

Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nda CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ demeyeceğim. Onun adı artık 'yürütmenin başı’dır'' ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu.

İnce burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeniçağ’dan, Yakın Çağ'dan, Orta Çağ'dan bahsetmeyeceğim. Cilalı Taş Devri, Yontma Taş Devri gibi yeni bir döneme girdik. Bu dönemin adı 'çökme dönemi'dir. Diplomalara, tapulara, özgürlüklere, mallara, mülklere ve umutlara çökme süreci yaşanıyor.

Türkiye’nin en büyük iki sorunu ekonomik kriz ve yönetimdir. Birincisi vatandaşın aşı, ikincisi ise yürütmenin başıdır. Vatandaş aş bulamıyor, ülke ekonomisi kötüye gidiyor. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ demeyeceğim. Onun adı artık 'yürütmenin başı’dır.

Bir günde yüzde 10 fakirleştik. Bu ülkede yaşayan herkes, yargının yanlış kararları ve üniversitelere yapılan baskılar nedeniyle mal varlığının yüzde 10’unu kaybetti. AK Partili kardeşlerim de bilsin onlar da fakirleşti. Sayın Erdoğan'a rakip olacak diye Sayın İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettirdi. Orada iptal edilen diploma değil, hukuk devletinin kendisidir.

PKK’lıları işe almakla suçluyorsunuz ama PKK’nın kurucusuna ‘önder’ diyenleri görmüyor musunuz? Dalga mı geçiyorsunuz aklımızla bizim... Meclis ekranlarında, televizyonlarda ‘sayın’ diyorsunuz, sonra arkadaşlarımız suçluyorsunuz."