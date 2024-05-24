  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Artvin'de 22 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

Artvin'de 22 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

Artvin'de 22 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı
Güncelleme:

Artvin'de 22 gün önce kaybolan yaşlı adamdan acı haber geldi. Olayda, kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'de 22 gün önce kaybolan yaşlı adam ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Artvin-Şavşat karayolunun yaklaşık 30. kilometresinde sabah saatlerinde nehir üzerinde ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Cağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 acil sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ortaköy Köyü 2. kilometresinde baraj gölü kıyısında fark edilen cesede ulaşmak için harekete geçti. AFAD ve ÇAK ekipleri botla cesedin olduğu bölgeye ulaşarak, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan ön inceleme sonrasında cesedin 2 Mayıs’ta Şavşat’ta kaybolan ve en son Ardanuç Köprüsü bölgesinde görüldüğü bildirilen 76 yaşındaki Sıddık Gögercin’e ait olduğu oğlu tarafından teşhis edildi.

Gögercin’in cansız bedeni otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler yaşlı ada Artvin ceset
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faizi hangi banka veriyor? Mevduat faizi oranları güncellendi: En yüksek faizi hangi banka veriyor? Yeni müfredat onaylandı Yeni müfredat onaylandı Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi Sinemalarda bu hafta: 7 yeni film vizyona girdi Uzmanlardan endişelendiren uyarı: ''Böyle giderse hastalıkların hortladığını göreceğiz'' Uzmanlardan endişelendiren uyarı: ''Böyle giderse hastalıkların hortladığını göreceğiz'' Türkiye'nin en zehirli yılanı kamerada Türkiye'nin en zehirli yılanı kamerada Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor Kaza mı, sabotaj mı? Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında ilk rapor açıklandı Kaza mı, sabotaj mı? Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında ilk rapor açıklandı İzmir güne depremle başladı İzmir güne depremle başladı Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak kabusu: Çocuk sel sularına kapıldı Kurbanlık fiyatları belli oldu Kurbanlık fiyatları belli oldu