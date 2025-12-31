  1. Anasayfa
  Artvin'de beyaz kabus! Çığ düştü; çobanlar kar altında kaldı!

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Aksu Yaylası'nda çığ düştü. Çığ altında kalan 3 çoban için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası’nda saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 3 çobanının çığ altında kaldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, iş makinelerinin karda kapalı yol güzergahında çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan kişilere ulaşmak için AFAD koordinasyonunda ekiplerin seferber olduğunu belirterek, bölgede olumsuz hava şartlarının hakim olduğunu ifade etti.

Vali Ergün, "112'ye ulaşan bir ihbar var. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde üst tarafında Erzurum'un Olur ilçesi ile Artvin arasında yapımı devam eden bir tünel bölgesi var. Buradan bir çığ ihbarında bulunulmuş. Bu ihbara göre 3 çobanın çığ altında kaldığını yönünde bir bilgi geldi. Bölgede 3 çoban daha varmış onlar çığ altında kalmamış, onlara ulaşıldı. Onlar şu an araçlarla kurtarıldı. Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimizi oraya yönlendirdik. İnşallah çığ altında kalan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Bölge 2 bin rakımlı. Yoğun kar yağışı var. Köye ulaştık ama olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. 3 çobanın haricinde bize ulaşan bir ihbar yok" dedi.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ telikesi bulunduğunu belirterek uyarıda bulunmuştu.

Meteoroloji'den 42 il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı

 

