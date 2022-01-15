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Artvin'de heyelan: 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de heyelan: 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Arhavi ilçesi Ortacalar mevkisindeki taş ocaklarının bulunduğu bölgede yamaçtan kopan dev kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola düştü.

HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR
Heyelan nedeniyle Çifte Köprü, Mençuna Şelalesi ile Arılı, Ortacalar, Küçükköy, Soğucak, Yıldızlı ve Dülgerli köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yurttaşların durumu bildirmesi üzerine İl Özel İdare ekiplerince yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmaların yavaş ilerlediği öğrenildi.

AA

Etiketler artvin heyelan
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