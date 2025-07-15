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Artvin'de heyelan: Yol trafiğe kapandı

Artvin'de heyelan: Yol trafiğe kapandı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli karayolunun 35. kilometresinde, Çağlayan köyü mevkiinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, heyelanda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. Karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İHA

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Etiketler Artvin heyelan
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