Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyünün Tavrasiyan mevkisinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Heyelan dolayısıyla, köy ile ilçe arasında ulaşımı sağlayan yol kapandı.
Yolun açılması için Yusufeli Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
AA
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