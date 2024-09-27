Artvin'de mucize kurtuluş: Markete girecekken çökme meydana geldi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İlçedeki Barış Caddesi'nde bulunun Şaban Y.'ye ait giriş katı bakkal olarak kullanılan 2 katlı binada, bitişiğindeki temel açma çalışması sırasında sesler gelmeye başladı.

Durumu fark ederek dükkandan çıkan Şaban Y. ve çevredekiler binadan uzaklaştı. Bir süre sonra ise bina tamamen çöktü.

Çökme esnasında durumu fark etmeyerek dükkana girmeye çalışan bir vatandaş ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

AA