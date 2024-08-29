Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen ''Narkoçelik-36'' operasyonunda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 502 kilogram esrar ele geçirildiği ve 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.
Artvin’de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 5️⃣0️⃣2️⃣ kg Esrar ele geçirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2024
2️⃣ şüpheli Zehir Taciri yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir… pic.twitter.com/uLaXUnFxUY
AA
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