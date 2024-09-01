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Artvin'de sel felaketi: Otomobil derede metrelerce sürüklendi

Artvin'de sel felaketi: Otomobil derede metrelerce sürüklendi
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Artvin'de meydana gelen şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı. Park halindeki bir otomobil, taşan dereye düşerek metrelerce sürüklendi.

Artvin'de dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sonucu merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde dere taştı, yollar taş ve suyla doldu.

Park halindeki Orhan Erdem'e ait otomobil, taşan dereye düştü. Otomobil, derede yaklaşık 200 metre sürüklenip, taşlara çarparak durdu.

Artvin'de sel felaketi: Otomobil derede metrelerce sürüklendi - Resim : 1

AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkın sonucu kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Etiketler Artvin sel park halindeki otomobil artvinde sel
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