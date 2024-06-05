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Artvin'de tekne battı: 5 yaralı

Artvin'de tekne battı: 5 yaralı
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Artvin Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde bir teknenin batması sonucu 5 kişi yaralandı.

Artvin Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple bir tekne battı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Çoruh Arama Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Olayda biri ağır olmak üzere Mete Okumuş, Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş, Ümit Yerlikaya yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Artvin tekne artvinde tekne
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