Artvin'de vatandaşlar Hopa'daki cinayete sessiz kalmadı

Artvin'de ağaç kesimine karşı çıkanlara ateş açılarak bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili vatandaşlar eylem yaptı.

Artvin'in Hopa ilçesinde Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve iş makinalarını durdurmak isteyen köylülerin üzerine orman ihalesini alan kişi tarafından ateş açıldı. Olayda köylülerden Reşit Kibar hayatını kaybetti. Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu'nun tedavisi Hopa Devlet Hastanesi'nde sürerken Hopa Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlar saldırıyı kınadı. Yapılan yürüyüşe Hopalılar ve çok sayıda sivil toplum örgütü katıldı. Slogan atarak yürüyen Hopalılar daha sonra basın açıklaması yaptı.

''HALKA SİLAHLA SALDIRI CESARETİNE SAHİP''

Basın açıklamasını yapan Nurcan Altunkaya saldırıda hayatını haybeden Reşit Kibar'a "Bu doğanın talanına ve de çetelere geçit vermeyeceğiz" sözünü vererek şöyle konuştu:

"Cankurtaran mevkiinde sözüm ona turizm projesi adı altında bölgeyi yağmalamak isteyen şirket yetkilileri doğayı savunmak isteyen köylülere saldırdı. AKP’nin yıllardır memleketin her yerinde sürdürdüğü doğa katliamların biri de Cankurtaran'da yapılmak isteniyor. Doğasına, ormanına, suyuna, geleceğine sahip çıkan Çifteköprü halkı bugün silahlı saldırı sonrasında bir canını kaybetti. Sermaye sahipleri çetelerle birlikte devletin kolluk kuvvetleri önünde orman talanına karşı çıkan halka silahla saldırı cesaretine sahiptir. Devlet bu cesaret proje onayını veren bakanlardan, uyuşturucu taciri çetelerden alıyor. Bizler de cesaretimizi hiç düşünmeden kurşunların önüne atlayan Cankurtaran halkından, Sevgili Reşit'ten alıyoruz."

''DOĞANIN TALANINA VE ÇETELERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ''

"Sevgili Reşit sana söz; bu doğanın talanına ve de çetelere geçit vermeyeceğiz. Bu katliamın sorumlusu AKP’den, sermayeden hesabı biz soracağız. Biz bu katliamları yıllar öncesinde Arhavi’de öldürülen Avukat Cihan Eren’den biliyoruz. Bu katliamları Hopa Meydanı’nda doğasına sahip çıkan Metin Lokumcu'yu katledişlerinden biliyoruz. Onun için ki bizim kendimizden başka kurtuluşumuz yok diyerek herkesi doğa savunuculuğuna davet ediyoruz. Reşit’in hesabını hep birlikte sormaya davet ediyoruz."

''BUGÜN SİMGESEL OLARAK YOLU KAPATTIK''

Kitle bir süre Hopa Kemalpaşa yolunu kapattı ve burada konuşan Kamil Ustabaş’ta ise şunları söyledi,

Bu memleketin en küçük ağacına müdahale edildiğinde ve bu hayatı kendi adımıza yaşanır kılmak için bu hayatı güzelleştirmek için çetelere ve iktidara zehir edeceğiz. Bu gün bu yol kapatma sadece simgeseldi bu kadar net ve istediğimizde biz bu yolu saatlerce kapatırız ve hiç kimse bizi nu asfalttan sökemez. Şimdi biz kendi irademizle yolu trafiğe açıp karşıya geçiyoruz."