Asansördeki korona tehlikesi simülasyonla gösterdi!

Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi, asansörlerin havalandırma sistemindeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Hazırlanan simülasyonda, mevcut havalandırmaların, virüsün havada kalma süresini artırdığı gözlendi. Bu nedenle farklı bir alternatif geliştirildi.