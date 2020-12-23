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  3. 23 Aralık 2020 21:51

Asansördeki korona tehlikesi simülasyonla gösterdi!

Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi, hazırlanan simülasyonla ile koronavirüsün asansörlerdeki tehlikesini gözler önüne serdi.

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Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi, asansörlerin havalandırma sistemindeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Hazırlanan simülasyonda, mevcut havalandırmaların, virüsün havada kalma süresini artırdığı gözlendi. Bu nedenle farklı bir alternatif geliştirildi.

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