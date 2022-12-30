ASELSAN ile Bakanlık'tan 102,3 milyon dolarlık imza

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolar olan bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Milli Savunma Bakanlığı ile TSK ihtiyacı olan askeri ekipman alım maksadıyla, toplam bedeli 102 milyon 255 bin dolarlık bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Şirketin cirosunun olumlu etkileneceği kaydedilen açıklamada, yapılan anlaşma bedelinin şirketin kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satşlar/satılan mal maliyeti içindeki payının yüzde 3,27’ye karşılık geldiğine yer verildi.