Trafikte bunu yapan yandı; 3 ayda 547 milyon TL'lik ceza
Trafikte bunu yapan yandı; 3 ayda 547 milyon TL'lik ceza
Facebook kullanıcıları dikkat: Facebook hakkında ''duygusal'' iddia
Facebook kullanıcıları dikkat: Facebook hakkında ''duygusal'' iddia
Porno yıldızına köpek balığının saldırdığı an kamerada
Porno yıldızına köpek balığının saldırdığı an kamerada
İhraç edilen hakim ve savcıların tam listesi
İhraç edilen hakim ve savcıların tam listesi
Büyük müjde: Hurda araç teşviğinde ayrıntılar belli oldu !
Büyük müjde: Hurda araç teşviğinde ayrıntılar belli oldu !
Şengül öğretmenin korkunç ölümünde sürpriz görgü tanığı
Şengül öğretmenin korkunç ölümünde sürpriz görgü tanığı
Marmara Denizi'nde büyük kaza: Yük gemisi ile feribot çarpıştı
Marmara Denizi'nde büyük kaza: Yük gemisi ile feribot çarpıştı
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim yakalandı
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim yakalandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Mayıs 2017 12:36

ASELSAN lazerle vurdu

ASELSAN, sahip olduğu yerli lazer teknolojisi ile geleceğin savunma sistemini oluşturmak için önemli bir adım attı.

ASELSAN lazerle vurdu
A+ A-

Şirket, ortaya çıkan yeni tehdit ve ihtiyaçları dikkate alarak silah sistemleri konusundaki ürünlerini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çabalar kapsamında, sahip olduğu yerli lazer teknolojisi ile silah sistemlerindeki kabiliyetlerini birleştiren Aselsan, geleceğin savunma sistemini oluşturma konusunda büyük bir adım atarak Lazer Savunma Sistemi geliştirdi.

Testlerdeki başarılı performansıyla dikkati çeken ve insansız hava aracını lazerle etkisiz hale getiren söz konusu sistem, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenecek.

Sistem, kritik tesislere yönlendirilmiş mini ve mikro insansız hava aracı tehditlerine, el yapımı patlayıcılara ve yol kenarındaki şüpheli unsurlara karşı tasarlandı. Lazer Savunma Sistemi'nin, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarının güvenliğini sağlamakta kullanılabileceği değerlendiriliyor.

 ASELSAN yeteneklerinin birleşimi

Sistem, yüksek lazer çıkış gücüne sahip fiber lazer kaynağı, odaklayıcı atış kontrolcüsü, kızılötesi/gündüz kamera, lazer mesafe ölçüm cihazı, yönlendirme birimi, ilgili güç/kontrol elektronikleri, yazılımlar, soğutma ve güç üretme/depolama alt bileşenlerinden oluşuyor.

Sistemde bulunan fiber lazer kaynağı (ASELFİBER ailesi ürün grubu), Odağı Değişken Atış Kontrolcüsü (ODAK), kızılötesi/gündüz kamera (DÖRTGÖZ), lazer mesafe ölçüm cihazı (MRLR), yönlendirme birimi ve ilgili tüm mekatronik, yazılım, donanım tasarımları ve üretimleri ASELSAN imzası taşıyor. ASELFİBER ailesi ürün grubu 1 mikrometre dalga boyu bandında, yüksek verimli bir lazer kaynağı olarak görev yapıyor.

ODAK ise 50 metreden başlayarak 1 kilometrenin üzerinde otonom olarak hızla ayarlanabilen bir mimaride tasarlandı.

 Kameralar yakalıyor, lazerle vuruluyor

Lazer Savunma Sistemi'nde, fiber lazer kaynağı tarafından üretilen yüksek güçlü lazeri yatay-dikey eksende hareket eden stabilize bir platform üzerinden hedef yönlendirilebiliyor.

Stabilize platform, hedefin tespit ve takip fonksiyonlarını yerine getirmek üzere termal kamera ve gündüz görüş kamerası gibi elektro-optik birimleri de bünyesinde barındırıyor. Sistem, elektro-optik birimlerin kamera görüntüleri üzerinden tehditleri otomatik olarak takip altına alıyor ve gönderdiği yüksek güçlü lazer ışınla tehditlerin bertaraf edilmesini sağlıyor.

 

silah , lazer , aselsan , savunma