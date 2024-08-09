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Asfalt çalışması sırasında greyder altında kalan işçi öldü

Asfalt çalışması sırasında greyder altında kalan işçi öldü
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Aksaray'da asfalt çalışması yapan 61 yaşındaki Faruk Ö., greyderin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında Sait S., kullandığı greyderle, yapım çalışması için dökülen asfaltı düzeltirken, o sırada iş makinesinin kenarında asfalt düzelten işçi Faruk Ö.'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ö., greyderin altında kaldı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ö.'in öldüğünü belirledi. 10 yıldır aynı firmada çalıştığı belirtilen 4 çocuk babası Faruk Ö.'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatör Sait S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Etiketler asfarlt çalışma işçi
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