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Asgari ücret açıklandı, benzine zam geldi!

Asgari ücret açıklandı, benzine zam geldi!

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

Benzine yapılan ve bu geceden itibaren uygulanacak zam EPGİS tarafından duyuruldu. Geçen haftaki zamlarla benzin ve motorinin litre fiyatı 10 TL'nin üzerine çıkmıştı. EPGİS'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı zam açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

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