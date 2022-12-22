Asgari ücret açıklanıyor! Çok konuşulacak gelişme

Milyonlarca çalışanın ve işverenlerin dört gözle beklediği 2023 asgari ücret zammı için kritik gün geldi. Asgari ücret bugün resmen açıklanacak. Ancak bu açıklama öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklamanın bugün saat 12.00 civarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği üç toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, TÜRK-İŞ'in 9 bin lira talebiyle ilgili de şunları söylemişti:

"Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz."

Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

Üç toplantıdan uzlaşma çıkmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti. Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı. Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi.

Türk-İş pazarlığa 7 bin 785 TL'den başladı

Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını talep etmişti. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyordu. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

İşverenlerin talebi de belli oldu

İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor. Asgari ücret zammının ne olacağı merak ediliyor.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.