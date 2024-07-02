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Asgari ücret için ''düşük değil'' diyen Bakan Şimşek'in maaş zammı ortaya çıktı

Asgari ücret için ''düşük değil'' diyen Bakan Şimşek'in maaş zammı ortaya çıktı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün yaptığı "asgari ücret düşük değil" açıklamasına yönelik tepkiler ve tartışmalar aralıksız sürerken, Bakan Şimşek'in maaşına bu ay yaklaşık 694 Dolar zam alacağı ortaya çıkması tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını iddia etti ve asgari ücrete ve emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin muhalefetin popülist söylemleri ile gerçekleştiğini ve bütçeye yükünün yüksek olduğunu belirten Şimşek asgari ücret konusunda ise, "Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" dedi.

 Bakan Şimşek'n dün yaptığı bu açıklama sonrasında Türk-İş Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 18 bin 979 TL, yoksulluk sınırı da 61 bin 820 TL oldu. Verilere göre açlık ve yoksulluk sınırındaki artış ise önceki aya göre iki kalemde de sınırlı kaldı.

  Bakan Şimşek'in bu açıklamaları Türk-İş tarafından açıklanan Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuyla aynı güne denk gelince olanlar oldu. Temmuz ayındaki ara zam beklentisi hayal olan asgari ücretliler Türk-İş raporunu işaret ederek sosyal medyada Bakan Şimşek'e tepki yağdırdı.

Ancak dün başlayan tartışmalar Bakan Şimşek'in maaş zammının bugün hesaplanmasıyla yeniden alevlendi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre

Bakan Şimşek, halen 144 bin 362 lira bakan maaşı, 96 bin 958 lira da milletvekili emekli aylığı alıyor. Toplam 241 bin 320 lira olan bu gelir yılın başında 8 bin 197 dolara karşılık geliyordu. Şimşek’in hem maaşına hem de aylığına bu ay yüzde 20 civarında zam yapılacak. Böylece Şimşek’in aylık eline geçen para 694 dolar artarak 8 bin 891 liraya çıkacak. Üstelik bu artış yılın başında 29.44 olan dolar kurunun bugün 32.65 TL’ye yükselmiş olmasına rağmen gerçekleşecek. Şimşek’in fedakarlık diyerek beğenmediğini ima ettiği geliri dolar karşısında bile artarken asgari ücrette büyük kayıp yaşandı. Yılın başında asgari ücret 578 dolara karşılık geliyordu. Ancak temmuz başına gelindiğinde asgari ücret 521 dolara düştü. Her bir asgari ücretli 57 dolar kaybetti. Asgari ücrete zam yapılmaması halinde bu kayıp yıl sonuna kadar artarak devam edecek.

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