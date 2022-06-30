Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte masadaki zam oranı

Dün asgari ücrete ek zam için ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Zam oranı bugün belli olacak ancak açıklamayı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl ikinci kez masaya oturdu. Dün yapılan görüşme ile temmuzda yapılması planlanan ek zam için ilk adım atılmış oldu, takvim belirlendi.

İKİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için yapılan ikinci toplantı sona erdi. Toplantıya işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri katıldı.

ERDOĞAN YARIN AÇIKLAYACAK

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın NATO zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dönüşü sonrası, yarın açıklanması bekleniyor.

Toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

OCAK ZAMMI ENFLASON KARŞISINDA ERİDİ

2022 yılında asgari ücret brüt yüzde 40, net olarak da yüzde 50.5 oranında artırıldı. Geçen yıl yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon izleyen aylarda hızla artmaya devam etti. Şubat ayında yüzde 54’ü aşan enflasyon nisan ayında yüzde 70’e, mayıs ayında da yüzde 73.50’ye çıktı. Beş aylık enflasyon ise yüzde 35.64 oldu. Pazartesi günü haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Haziran enflasyonu yüzde 3 olduğunda 6 aylık enflasyon yüzde 39.7’ye çıkacak.

Asgari ücret 2016 yılından beri yılda bir defa belirleniyor. Ancak, enflasyonun ocak ayından itibaren yüksek açıklanması, yılın ilk aylarından itibaren ara zam tartışmasını gündeme getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleşen ilk toplantı sonrasında bugünü işaret ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını sonuçlanacağını ümit ettiğini söyledi:

"Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6,5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur."

"TİSK, elini taşın altına koyacaktır"

İşçi ve işveren sendikaları da toplantı öncesinde açıklama yaptı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi:

"Gelinen noktada hem işçi hem işveren hem de hükümetimiz, ara bir zam konusunda mutabık oldu. Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır."

TÜRK-İŞ: Nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretlinin alım gücünün artırılması gerektiğine dikkati çekti:

"Oluşan enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz."

Ek zam için yönetmelik değişikliği yapılması bekleniyor. Görüşmelerde ek zammın da vergiden muaf tutulması üzerinde duruluyor.

Asgari ücrete yapılacak ek zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinden döndükten sonra açıklaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda talep edeceği ‘ara zam' oranını Sözcü gazetesine açıkladı. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 40 civarı gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çeken Atalay, “6 aylık enflasyon ne kadar olursa biz gerçekleşen o enflasyon kaybının asgari ücrete aynen yansıtılmasını istiyoruz” dedi. Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

GELİR VERGİSİ ALINMIYOR

Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor.

NASIL UYGULANACAK?

Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.



YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor. Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak. Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Bu gelişmelerin üzerine asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu artış için ekonomi kurmayları üç ihtimal üzerinde duruyor.

1. PRİM FORMÜLÜ

-Kesintiler net ücrete eklenebilir.

-Net asgari ücret: 4.253

İşçi için kesinti toplamı: 751

-Brüt asgari ücret: 5004 TL

2. 6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.

4.253 X % 39,67= 1.687

4253 + 1.687= 5.940 TL

3. YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ

Yıl başında yapılan yüzde 50,5 oranındaki artış Temmuz'da yıllık enflasyona tamamlanabilir.

Yüzde 75- Yüzde 50,5 = Yüzde 24.5

4.253 X % 24,5= 1,042

4.253+1.042= 5.295 TL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞMAYI HAFTA SONUNA VARMADAN BİTİRECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" bilgisini paylaşarak, "Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler" ifadelerini kullanmıştı.