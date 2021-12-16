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Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belirlenen rakamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e verildiğini açıkladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Toplantının ardından, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, basın mensuplarının karşısına geçti.

Komisyon adına konuşan Koç, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın Bakan yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler Türkiye İşveren Sendikaları Akansel Koç tisk TİSK Genel Sekreteri Türk-İş Nazmi Irgat Nurcan Önder
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