Asgari ücret ve EYT'de kritik gelişme! Erdoğan, iki Bakan'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bakan Bilgin ile bir araya geliyor. Görüşmede asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi ele alınacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ve EYT'lilere ilişkin konulara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşme gerçekleştirecek.

Beştepe'de saat 18:15 itibarıyla başlayacak olan toplantıda asgari ücret takvimi masaya yatırılacak.

EYT'LİLERİN DURUMU

Haziran ayı itibaıryla 1,5 milyon kişiyi kapsaması beklenen EYT'lilere ilişkin de toplantı kapsamında bilgi alışverişi yapılacak. EYT'lilerin bütçeye olacak etkisinin toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Bunun yanında işverene gelecek olan tazminat yükü ve emekli çalışanla normal çalışan arasındaki prim farkının kapatılması da görüşülecek.

Bunun yanında belediyelerin vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması da masadaki diğer konulardan biri olacak.