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Asgari ücrete ek zamda Erdoğan'dan sonra Bakan'dan da olumsuz açıklama

Asgari ücrete ek zamda Erdoğan'dan sonra Bakan'dan da olumsuz açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam konusuna ilişkin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

AK Parti'den gelen "asgari ücrete zam" müjdesi kısa sürdü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Özbekistan ziyaretinde gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbette ''Asgari ücrette yeni artış olur mu?'' sorusuna ''Vatandaşa yapamayacağım bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Tespit tarihi aralık. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman bunlara da kapalı değiliz'' yanıtını verip konunun şu an için gündemde olmadığını işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının adından bu sefer ikinci açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bakan Bilgin, asgari ücrete ek zam konusuna ilişkin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili "Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım." dedi.

Bakan Bilgin, açıklamalarında şunları kaydetti;

"Siyasetçiler, siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben bir sorumlu bakan olarak konuşuyorum. Temmuz'da bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeli ile hem işçilerimizle yaptığmız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var biliyorsunuz. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz."

Etiketler asgari ücrete ek zam ek zam asgari ücret
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