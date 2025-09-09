Asgari ücretliler ve esnafla yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı

  1. Anasayfa
ORC Araştırma esnaf ve asgari ücretle çalışan seçmenlerle gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı. ORC'nin 26 ilde gerçekleştirdiği seçim anketinin kaybedeni de AK Parti oldu...

ORC Araştırma yayınladığı yeni anketinde asgari ücretli ve esnafın oy tercihlerini merak etti. 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılan Eylül ayı seçim anketinde esnaf ve asgari ücretlinin oy tercihi soruldu.

Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna 26 ilden 1450 asgari ücretli seçmenlerin verdiği yanıtlar şu şekilde:

CHP: Yüzde 33,8
AK Parti: Yüzde 29,6
MHP: Yüzde 6,7
DEM Parti: Yüzde 5,8
İYİ Parti: Yüzde 4,5
Zafer Partisi: Yüzde 3,9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5
Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,3
TİP: Yüzde 2,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,9
Diğer: Yüzde 5,8

