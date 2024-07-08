Asgari ücrette zam için konfederasyonlar devrede

CHP lideri Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü. Arslan, asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK'in yarın ortak açıklama yapacağını belirtti.

Özgür Özel, Hak-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile CHP genel merkezinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası, Mahmut Arslan açıklama yaptı.

Arslan, CHP'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı tebrik etmek için ziyarette bulunduğunu söyleyerek, "Belediyelerimizde var olan sorunlarımızı kendileriyle doğrudan paylaşmak ve bu konuda bundan sonraki süreçlerde de nasıl bir çalışma yapmamız gerektiğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Son derece verimli bir görüşmeydi. Sayın Başkan'a taleplerimizi ifade ettik. Var olan sorunlarımızı kendileriyle paylaştık. Bundan sonraki süreçte bu diyaloğun devam etmesi hususunda da genel bir kanaatimiz var. İnşallah kendileri de yakın bir zamanda bizleri ziyaret edecek. Bu ziyaretler, karşılıklı görüşmeler, Türkiye'nin sorunlarının çözümü ve bu çözüm konusunda tarafların görüşleri, fikirleri önemlidir. Diyalogdan yana ortak bir yaklaşmamız oldu. İşçi hareketinin sorunlarını çözüm konusunda, CHP'nin hem Meclis'te hem de kamuoyunda daha fazla destek ve katkılarına ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. Bunların da yerine getirileceği hususunda Sayın Başkan'dan gerekli güvenceleri aldık. Umarım bu görüşmeler, bundan sonra da devam eder ve çalışanlar için çalışma hayatımız için Türkiye'nin demokratik süreçlerinin daha da güçlendirilmesi, demokrasimizin güçlendirilmesi, diyalog ortamının oluşturulması konusunda da önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'ÇÖZÜMLERİ BERABER ORTAYA KOYUYORUZ'

Mahmut Arslan, temmuzda asgari ücrete ara zam talepleri ile ilgili soru üzerine, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK'in bir haftadır ortak çalışma yürüttüğünü belirterek, "3 konfederasyonla bir haftadır çalışıyoruz. Ortak bir metin hazırladık. Yarın, TÜRK-İŞ'te bu açıklamalarımızı yaparsak, arkadaşlarımız açısından haksızlık etmemiş oluruz. Birlikte bir açıklamayı yarın gerçekleştireceğiz. Hem taleplerimizi hem de olması gerekenleri; yaşadığımız zorlukları, sorunları, bunların çözümlerini de beraber ortaya koyuyoruz. Sadece eleştirmek değil, çözüm de ortaya koyuyoruz. Umarım bunu yarın başarmış olacağız" dedi.

'ÇALIŞMA HAYATININ PEK ÇOK SORUNU VAR'

Konfederasyonların bir araya gelmesinin enflasyon ile ilgili olup olmadığı sorulan Arslan, "Sadece enflasyon konusuyla bir araya gelmek değil, çalışma hayatının pek çok sorunu var. Bu sorunların tamamına yönelik biz ortak bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızı 3 konfederasyon bir araya gelerek önce teknik düzeyde, sonra da başkanlar düzeyinde, yarın da inşallah bu tespitlerimizi, taleplerimizi, varsa eleştirilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı

DHA