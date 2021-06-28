Aşı karşıtı doktora suç duyurusu

Aşı karşıtlarının Üsküdar'da yaptığı toplantıda, "Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar! Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil hekimler yargılanacak" ifadelerini kullanan Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilgehan Bilge hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Aşı karşıtları Üsküdar'da bir araya gelerek "Plandemi Büyük Buluşması" adı altında miting havasında toplantı düzenledi. Aralarında 'doktorların da' bulunduğu topluluk, konuşmalar yapıp halka aşı olmama çağrısında bulundu. Konuşmacılar arasında yer alan ve sosyal medyada da bilim çevrelerinin tepkisini üzerine toplayan Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilgehan Bilge, toplanan kalabalığa "Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de 1 sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler" diye seslendi. Bilge, daha da ileri gidip "Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar! Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil hekimler yargılanacak” ifadelerinde bulundu.

“KOVİD’E BAĞLI KAYIPLARIMIZ 50 BİNİN ÜZERİNDE”

Bilge’nin bu sözleri üzerine İstanbul Tabip Odası bir açıklama yayınlayarak ilgili hekim hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, açılan soruşturma sonuçlandığında kamuoyu ile de paylaşılacağını belirtti. Yazılı açıklamada “COVID-19 pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor. COVID-19’a karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı ‘şarlatanlar’ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar” ifadeleri yer aldı.

“O HEKİM HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI”

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu imzası ile yayınlanan açıklamalarda şu cümlelere yer verildi: “Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar'da ‘Plandemi büyük buluşması’ adıyla düzenlediği ‘miting’de ‘Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!’ şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak, İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

İSTANBUL TABİP ODASINA MEYDAN OKUDU

İsmi geçen Dr. Bilgehan Bilge ise sosyal medya hesabından “Nihayet ‘Hodri Meydan’ çıkışıma cevap geldi. İstanbul Tabip Odası hakkımda soruşturma açtı. Bu işi basına açık, halkın gözü önünde yapalım mı? İstanbul Tabip Odası benden ‘savunma!’ isteyecekmiş. Sevgili meslektaşlarım ‘O gün ben sizlerden savunma isteyeceğim.’ Hazırlıklarınızı şimdiden yapın. Bir hekim olarak ‘bu psikolojiyi’ elbette çok iyi anlıyorum. Aşılanan insanlar bize tepki veriyor. Onlara söyleyin onlar ‘suç işlemediler, sadece mağdurlar.’ Ve itirazımız asla onlara yönelik değil. Bu saatten sonra bebek ve çocuklarını korusunlar yeter.” İfadelerini kullanarak yanıt verdi.