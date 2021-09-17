Aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Kenan Alioğlu (43), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce corona virüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Durumu ağırlaşan Kenan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Entübe edilen Alioğlu, bugün yaşamını yitirdi.

ISRARLARA RAĞMEN AŞI OLMAMIŞ

Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti.

10 yıldır Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan ve bekar olan Alioğlu için yarın öğle saatlerinde hastanenin önünde tören düzenlenecek.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, "Corona virüsten iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.