Aşı olmayan hamile hemşire koronavirüse yenildi

Edirne'de bebeğe zarar vereceği endişesiyle aşı yaptırmayan 8,5 aylık hamile kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edirne'de corona virüse yakalanan hamile kadın, doğum yaptıktan 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

28 yaşındaki 8,5 aylık hamile Pınar P., hamileliğinin 37'nci haftasında ise corona virüse yakalandı.

Bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle Covid-19 aşısı yaptırmayan P., 27 Ağustos'ta Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi'nde tedavi gören P., durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. 3 Eylül'de bebeği sezaryen ile alınan kadın, doğumdan 18 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pınar P., Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazede Pınar'ın eşi Gürol P. de güçlükle ayakta durabildi. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen P., "Hiçbir şey söyleyecek halde değilim. Çok üzüntülüyüm" dedi.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Bir süre kuvözde tedavi edilen Ayaz bebek ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

DHA