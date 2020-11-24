Aşı olmayan uçağa binemeyecek!

Qantas Üst Yöneticisi Alan Joyce, Australia's Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, şirketin, Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası yolcular için koşullarını değiştirmeyi planladığını söyledi.

"UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE AŞI YAPTIRMALARINI İSTEYECEĞİZ"

Euronews'in aktardığına göre, Joyce, "İnsanlardan uçağa binmeden önce aşı yaptırmalarını isteyeceğiz. Ülkeye gelen ve ülkeden ayrılan uluslararası yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Qantas'ın 100 yıllık tarihinde en kötü ticari koşullarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Alan Joyce, diğer havayolu şirketlerinin de aşı zorunluluğu getireceklerini düşündüğünü ifade etti.

Avustralya, Covid-19 salgınının başında uluslararası sınırlarını kapatmış ve ülkeye dönenleri karantinaya almıştı.

Avustralya'da 27 bin 835 kişi Covid-19'a yakalandı, virüs nedeniyle 907 kişi hayatını kaybetti.

Klinik denemelerin 3'üncü aşamasında insanlar üzerinde test edilen 3 potansiyel aşının, ilk sonuçlara göre bağışıklık tepkisi uyandırmada yüksek oranda başarı sağlaması, Covid-19 salgınının yaygın bir aşılama programıyla kontrol altına alınabileceğine dair umutları artırmıştı.