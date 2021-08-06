Aşı yaptırmayan kişi sayısı belli oldu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarı 75 milyonu geçti. Aşı yaptırmayanların sayısı ise 20 milyon 570 bin oldu.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye genelinde yapılan aşı miktarı 75 milyon dozu geçti.

20 MİLYON 570 BİN KİŞİ AŞI YAPTIRMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla Türkiye genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.

İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.