Asıl kar yağışı pazar günü... ''Muhteşem kar geliyor''

Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Kar yağışı daha çok İstanbul'un kuzeyinde ve yüksek semtlerde etkili oluyor. Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul Valiliği de bugün için uyarı açıklaması yaptı. Dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.

''MUHTEŞEM KAR GELİYOR''

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Cumartesi gecesi ve pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Poyrazın da etkisiyle tipi şeklinde yağacak. Pazartesi rüzgar biraz hızını azaltacak ama pazartesi de en azından öğle saatlerine kadar yağış etkili olacak. dedi.

Çalışkan, ''4 yıldır böyle yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu seferki kar yoğun yağacak. 20-30 cm'nin üzerinde kar yağışı alabileceğiz. Muhteşem kar geliyor'' açıklaması yaptı.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

''Gece İstanbul'a hafif de olsa kar yağdı. Bugün İstanbul'da kar yok. Bu gece kar yağışı başlar ve 3 gün devam eder. Yağış cumartesi akşam, pazar ve pazartesi kuvvetlenecek''

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