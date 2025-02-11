Asil Nadir'in vasiyeti açıklandı: O isimleri cenazesine istememiş

Dün hayatını kaybeden Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir'in vasiyeti açıklandı. Asil Nadir'in eşi Nur Nadir tarafından paylaşılan vasiyette Asil Nadir'in "cenazeme gelmesinler" dediği kişiler dikkat çekti.

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan ve Türkiye’de adını "medya imparatoru" olarak duyuran 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir dün hayatını kaybetmişti.

Sunday Times gazetesi tarafından "dünyanın en zengin 11'inci insanı" olarak ilan edilen Asil Nadir 1988’de Günaydın gazetesini ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın almıştı.

Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı

1990 yıllarında İngiltere ve Türkiye'deki yatırımlarıyla ön plana çıkan ve bir dönem dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Asil Nadir'in vasiyet niteliğindeki mesajını eşi Nur Nadir yayınladı.

İşte Nur Nadir'in yayınladığı o vasiyet mesajı:

"Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim.

Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın. Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar. Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler.

Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir'i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir'e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun"

"Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim.

Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın. Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar. Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler.

Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir'i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir'e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun"

İngiltere Türkiye'ye iade etmişti

Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir tutuklu bulunduğu İngiltere'den Türkiye'ye iade edilmişti.

İngiltere’de kurduğu Polly Peck şirketiyle 1980 ve 90’lı yıllara damgasını vuran Asil Nadir, şirketinin mali kaynaklarını zimmetine geçirmekle suçlanarak hapse atılmıştı. 1993 yılında kefaletle serbest kalan ve özel uçağı ile Londra’dan KKTC’ye kaçan Nadir, 2010 yılına kadar Ada’da kaçak hayatı yaşadı. 2010’da Londra’ya dönen ve yargılanarak 10 yıl hapse mahkum edilen Nadir, uzun süre Türkiye’ye dönmeyi talep etmişti.

Türk iş adamı Asil Nadir'in bu talebi 2013 yılında yanıt bulmuş ve Nadir cezasının geri kalan kısmı olan 5 yıllık hapis cezasınını Türkiye'de çekme talebi İngiltere Adalet Bakanlığınca kabul edilmişti.

Rahşan Affı'ndan faydalanmıştı

Asil Nadir, suçu işlediği tarihte yürürlükte olan, kamuoyunda ''Rahşan Affı'' olarak bilinen 4616 sayılı şartla salıverme ve erteleme yasasından faydalanmıştı.

Asil Nadir 79 yaşında 6'ncı kez baba olmuştu

Asil Nadir ilk evliliğini 1962 yılında Ayşegül Tecimer ile yaptı. Asil Nadir’in bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2005 yılında, kendisinden 43 yaş küçük Filistinli sekreteri Neriman Nur’la yaptı ve 2 erkek çocukları oldu. Nadir son evliliğini ise Nur Nadir’le yaptı.

Asil Nadir 2020 yılında son eşi Nur Nadir ile olan evliliğinden 6'ncı kez baba olmuştu.

dün yeniden hamile olduğunu açıklayarak, sahibi oldukları Kıbrıs medya grubunda personele baklava dağıttı.

Asil Nadir kimdir ?

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi. Asil Nadir'in ilk eşi 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği Ayşegül Tecimer'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu.

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Bir dönem dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Asil Nadir, ölümünden önce Kıbrıs Türk halkına bıraktığı mesajı ortaya çıktı. Nadir mesajında Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi için ömrünü ve tüm imkanlarını feda ettiğini ifade etti.



Nadir'in vasiyetini eşi Nur Nadir yayınladı.