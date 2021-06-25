Aşılama oranı en yüksek 10 il belli oldu! 3 büyük il bu listede yok!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı. Dikkat çeken Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerin bu listede yer almaması oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın'' ifadelerini kullandı.
Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021
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