Aşılamada rekor üstüne rekor! İstanbul Valisi açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul'da 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu ve bu rakamın rekor olduğunu açıkladı.
Türkiye'de aşılama kampanyasında her gün yeni bir rekora imza atılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aşı seferberliğinde dün yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.
#Aşı seferberliğinde #İstanbul’umuz yeni bir rekor kırdı👏👏👏— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 18, 2021
✅17 Haziran’da İstanbul’da aşı olanların sayısı:
3️⃣5️⃣7️⃣.1️⃣3️⃣4️⃣#Koronavirüs’ü aşıyla yeneceğiz❗️#HaydiİstanbulAşıya pic.twitter.com/HTcpDvlplQ
AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın verilene göre, bugüne kadar yapılan koronavirüs aşısı sayısı 39 milyon 650 bini aştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 25 milyon 416 bin, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 234 bin oldu.
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