Asılsız bomba ihbarına gözaltı! Nedeni şoke etti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine neden olan kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Mudanya ilçesinden İstanbul’a hareket eden deniz otobüsüyle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine bomba ihbarı gitti.

Bunun üzerine iskeleye geri döndürülen deniz otobüsü, polis ekiplerince arandı.

Aramada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, asılsız ihbarı yapanın E.A. (22) olduğunu belirledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A’yı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden İstanbul’a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı.

E.A’nın ifadesinde, asılsız ihbarı feribota yetişemediği için ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Deniz otobüsü daha İstanbul’a hareket etti.